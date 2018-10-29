Найбільш привабливі депозити

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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19
lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:48
посетитель написав: lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
Рада: заранее
наделал столбиков с пополнением, по 3 мес, (можно с любым шагом)
15,25%
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 20 лют, 2024 13:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:50
посетитель написав: lloydbanksua написав: sens написав:
Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
Для розуміння ситуації в раді під який процент і на який строк?
У них Тижневий интересный депозит с растущей ставкой (12% + 0.20% при каждой лонгации добавляется). Все портит у них, что нет бесплатного входа/выхода безналом.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 14:24
Так а який сенс в депо навіть під 15,25%(12.27% реальні) якщо можна купити овдп де відсотки від 15 і вище?
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