Найбільш привабливі депозити

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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 27 бер, 2024 11:07
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
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emeta
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:37
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
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novichok
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:30
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Без мінфіну?
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sens
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:48
sens написав: emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Без мінфіну?
16%
novichok написав: emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
и туда тоже можно
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emeta
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:46
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Снизили до 15%.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:37
укркапитал 17% на 3 месяца
рада 18% если не снизили
идея 19% до 50 тыс если ранее не размещалисьhttps://ideabank.ua/uk/deposits/depozit-na-start-0
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:38
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