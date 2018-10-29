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Найбільш привабливі депозити

Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:07

Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:37

  emeta написав:Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина

Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:30

  emeta написав:Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина

Без мінфіну?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:48

  sens написав:
  emeta написав:Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина

Без мінфіну?

16%
  novichok написав:
  emeta написав:Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина

Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?

и туда тоже можно
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:46

  emeta написав:Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина

Снизили до 15%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:37

укркапитал 17% на 3 месяца
рада 18% если не снизили
идея 19% до 50 тыс если ранее не размещались
https://ideabank.ua/uk/deposits/depozit-na-start-0
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:38

  vitaliiangel написав:укркапитал 17% на 3 месяца
рада 18% если не снизили
идея 19% до 50 тыс если ранее не размещались
https://ideabank.ua/uk/deposits/depozit-na-start-0

Снизили. 17.5%.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:10

Альянс Ощадний вроде бы один из лидеров
15,5% +2% по акции выплачиваются на следующий день после открытия
с ежемесячной выплатой
emeta
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