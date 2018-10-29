Найбільш привабливі депозити

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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 27 бер, 2024 12:07
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
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emeta
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Додано: Сер 27 бер, 2024 22:37
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
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novichok
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:30
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Без мінфіну?
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sens
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Додано: Чет 28 бер, 2024 11:48
sens написав: emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Без мінфіну?
16%
novichok написав: emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
и туда тоже можно
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emeta
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:46
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Снизили до 15%.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:37
укркапитал 17% на 3 месяца
рада 18% если не снизили
идея 19% до 50 тыс если ранее не размещалисьhttps://ideabank.ua/uk/deposits/depozit-na-start-0
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:38
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:10
Альянс Ощадний вроде бы один из лидеров
15,5% +2% по акции выплачиваются на следующий день после открытия
с ежемесячной выплатой
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:12
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇Депозитний ринок: як на нього впливає мобілізація та інші фактори
Як, на вашу думку, впливає на психологію вкладників війна та події, які з нею пов'язані? Що буде на ринку депозитів в подальшому? Чи є перспективи розвитку депозитних програм?
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