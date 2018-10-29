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Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 21 тра, 2024 11:52
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення — огляд НБУ
Що, на вашу думку, буде з депозитами та кредитами далі? Чи очікувати чергового зниження облікової ставки в червні?
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