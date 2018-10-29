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Найбільш привабливі депозити

Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:52

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення — огляд НБУ

Що, на вашу думку, буде з депозитами та кредитами далі? Чи очікувати чергового зниження облікової ставки в червні?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:38

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ

Ставки по депозитам продовжують знижуватися. Чому, на вашу думку, цей інструмент залишається привабливим для населення?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:17

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні

А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 15:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Депозитний штиль: чого чекати від гривневих вкладень на початку липня
Ірина_
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