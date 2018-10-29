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Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:36
Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
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Investor_K
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:49
Investor_K написав:Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
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Hennady
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Додано: Пон 20 січ, 2025 13:08
Hennady написав:
Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Можна посилання? Бо не можу знайти
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Investor_K
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Додано: Пон 20 січ, 2025 13:13
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greenozon
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Додано: Пон 20 січ, 2025 23:29
Це дуже гарно, але якими купюрами вам повернуть? Мотлохом 96-го року? В такому разі 4,5% річних підуть на обмін на нормальні купюри.
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deneg net
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Додано: Пон 20 січ, 2025 23:39
мотлохом можуть вернути в б-я банку БСУ
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greenozon
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