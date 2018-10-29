RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Найбільш привабливі депозити

Найбільш привабливі депозити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:36

Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10138
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:49

  Investor_K написав:Друзі
Де зараз найкраші відсотки по валюті?

Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Hennady
 
Повідомлень: 501
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:08

Re: Найбільш привабливі депозити

  Hennady написав:Наприклад, Альянс, 3%, причому 1% виплачують на наступний день
Можна посилання? Бо не можу знайти
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10138
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:13

а чи не краще ПБ-ОВДП 4.5% без податків?
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000233407
greenozon
 
Повідомлень: 16371
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:29

  greenozon написав:а чи не краще ПБ-ОВДП 4.5% без податків?
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000233407

Це дуже гарно, але якими купюрами вам повернуть? Мотлохом 96-го року? В такому разі 4,5% річних підуть на обмін на нормальні купюри.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:39

мотлохом можуть вернути в б-я банку БСУ
greenozon
 
Повідомлень: 16371
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозити в GBP
solovej08 » Сер 26 лют, 2020 21:02
2 5176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 21:55
Anonim2666
Дитячі депозити
sharparchitect » Чет 13 гру, 2018 02:02
2 4264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 14:55
sharparchitect
Finance.ua: Депозити monobank
D2 » Пон 29 жов, 2018 15:17
3 5343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 09:57
morozzoff81

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4533)
20.01.2025 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.