В Ужгороді вартість однокімнатної квартири в середньому сягає близько 60 тисяч доларів.
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В одному з міст України злетіли ціни на квартири
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Додано: Вів 14 лис, 2023 15:27
В одному з міст України злетіли ціни на квартири
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В одному з міст України злетіли ціни на квартири
Додано: Сер 22 лис, 2023 16:07
Ціни у майбутньому будуть залежати від ситуації з війною і економікою. Якщо буде усе як є, то я думаю на вторинному ринку знизяться точно. Переселенці вже купили, іпотечники будуть купувати новобудови.
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