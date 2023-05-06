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Аграріям виплатили ₴572,5 мільйона грантів на розвиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лис, 2023 06:51
Пропонуємо до обговорення:
Від початку дії урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» (1 липня 2022 року) 134 українські агропідприємства отримали 572,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 06:52
ну и где список этих аграриев ? люди должны знать этих счастливчиков !!!
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