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Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, який був поданий президентом Володимиром Зеленським. Дублювання фільмів буде збережене.
Дивися повний текст Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт Зеленського схвалили за основу
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:03
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