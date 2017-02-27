Ой+ написав:Зарплата в доларовому вимірі на історичному максимумі
А якщо відняти 75000 в ЗСУ, яка тоді середня вийде? (10 000 000 * ікс + 1 300 000 * 75 000)=11 300 000 * 33 200 ікс=( 11 300 000 * 33 200 - 1 300 000 * 75 000)/ 10 000 000 =27 766/44 =631 долар Врахуйте що тут ще й зарплати на підприємствах ВПК які оплачуються Заходом бо там випускаються для ЗСУ
А для чого віднімати? Їхні гроші активно заходять на ринок готівкової валюти з відповідними наслідками. Також і соціальні виплати, пов'язані з війною, постійно зростають і впливають. Це ще не рахуються різноманітні самозайняті шабашники від сантехніків до стоматологів, які заробляють не менше як в ЗСУ. Інфляція-двальвація все має місце, але середні показники дуже відносно пристойні. Інша справа, що хто залишається на мінімальній пенсії чи зарплаті, то цілком можливо що рівень життя має гірший ніж в якісь інші періоди з мінімалками.
Через повномасштабну війну в Україні суттєво зріс рівень бідності –приблизно до 30% населення порівняно з 22–23% до пандемії COVID-19. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова https://www.unian.ua/economics/other/ri ... 40937.html
А от система нарахування зарплат і пенсій не витримує здорового глузду:
Дмитро Казак 36-річний колишній прокурор живе в Лінчепінгу ... отримує від ПФУ 156,7 тис. грн на місяць. Казак порахував: йому мають доплатити 4,8 млн грн (!). З них 3,7 млн грн — від Харківської прокуратури і ще 1,1 млн грн — від Запорізької облпрокуратури. Справа в тому, що роками прокурорам (і не тільки їм) обмежували розмір окладів рішенням Кабміну. Замість того, щоб застосовувати при розрахунку актуальний прожитковий мінімум, рахували ту суму, на яку вистачало коштів у бюджеті. https://news.finance.ua/ua/molodyy-prok ... n-zarplaty
Так що як бачимо прожитковий мінімум в умілих прокурорських руках може бути підставою для максимуму. Якщо він успішно відсудить, що дуже навіть можливо з нашими найгуманнішими до прокурорів суддями, то наступним кроком буде судитися за перерахунок пенсії вже від нової зарплати. Так ніяких партнерських допомог не вистачить.
Це ж не зароблені а штучно введені гроші. Тобто Хтось дає 20 млрд доларів/рік на виплату зарплати в 75 000 грн/місяць для 1 млн осіб на протязі року.... На цифри СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ в гривнях - це впливає.. А на курс - ні. Бо гроші то прийшли у валюті, а виплата в гривнях , ну поміняють отримане в гривнях назад на валюту і за неї щось куплять...
Дюрі-бачі написав:Так це і є одним із основних завдань влади:
Давайте без глобальних завдань Почніть з малого Переконайте сусідів циган що вони повинні частку краденого віддавати вам просто так бо так ви хочете. ...
напевне це й можливо - треба лише "бригаду" відповідну мати
а ідея жити за рахунок того, що нажебруєш - то таке... й відсутність бажання подивитися досвід країн, які друкують гроші - по класифікації Дюрі-Бачі. до речі, якщо ми станемо членом ЄС, то ми потрапимо саме в таку спільноту - але о диво, навіть в ЄС гроші просто так не роздають...
Вже неодноразово наводив статистику, що це не правда. В бюджеті ЄС за 2026 рік 17 країн отримують більше, ніж платять і 10 країн — донори. Найбільші отримувачі: Польща, Румунія, Греція, Угорщина. ИМХО для України головне зберегти поточний рівень допомоги після перемоги у війні і все буде добре, а бо хоча б посунути Поляків з першого місця за отриманою допомогою в ЄС.
але гроші роздають не просто так, треба виконувати певні умови гадаю. на перших порах гроші знадобляться для розвитку інфраструктури. але мета - створити таку економіку, яка не потребує дотацій. Угорщина - приклад, що економіку довели до стану, що без дотацій - ніяк.
жити на чужі кошти - це шлях нероби. й Україні треба змінити ментальність - що гроші треба саме ЗАРОБЛЯТИ, а не десь викружувати... таке враження, що зараз таких людей - меншість в Україні...