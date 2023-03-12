До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки...
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Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до кінця року всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних, сказано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.