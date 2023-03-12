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До 1 грудня всі роботодавці
мають подати списки...

До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:48

До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до кінця року всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних, сказано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

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До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП: що це означає
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:48

"Фейк: роботодавці до 1 грудня мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК та СП" https://prokadry.com.ua/news/72078-feyk ... ttsk-ta-sp
salvydas
 
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