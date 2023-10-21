RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські біженці
виїжджають із Румунії

Українські біженці виїжджають із Румунії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:40

Українські біженці виїжджають із Румунії

Пропонуємо до обговорення:
Що спонукає біженців виїжджати та з якими проблемами стикаються українці у Румунії.

Дивися повний текст
Українські біженці виїжджають із Румунії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:41

в Германию надо
там все деньги (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6387
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські міста витрачають на благоустрій втричі...
R2 » Вів 21 лис, 2023 12:18
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 12:19
o_volvachev
Українські біженці в Європі можуть залишитись без...
R2 » Нед 22 жов, 2023 15:45
6 631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 жов, 2023 10:56
Rainbow
Біженці з України масово переїжджають до Норвегії:...
R2 » Суб 21 жов, 2023 22:18
3 312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 жов, 2023 19:53
Igorenya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (970)
02.12.2023 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.