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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:04

  Denik написав:
  Rack написав:Іронія у тому, що у розвинутих странах ЄС, молодь працюючи, навіть, у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, після ВНЗ працюючи за фахом. Звісно, є виключення, але в більшості це так. В мене є живий приклад, коли після університету Шевченка,молода людині з фахом психолога, у нас не пропонують нічого цікавішого, ніж соцслужба або ейчАр с зарплатнею 350-400 ойро. Там ця людина працює за 1.8К барістой в ресторані,а після сезону ще й направили на курси сомельє...На мої аргументи, що це тимчасово, треба думати за майбутнє - відповідь - я за пів року на авто заробив(там ще й кормлять і житло дають), а тут я, навіть своїх потреб не можу задовільнити.
Я здався.

Офіцером - психологом людина заробила би ще більше + УБД.

Ну і скільки ви знаєте двадцятирічних офіцерів психологів ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:30

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  Rack написав:Ну і скільки ви знаєте двадцятирічних офіцерів психологів ?

Достатньо.
Denik
 
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