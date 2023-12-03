Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Denik написав:Rack написав:Іронія у тому, що у розвинутих странах ЄС, молодь працюючи, навіть, у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, після ВНЗ працюючи за фахом. Звісно, є виключення, але в більшості це так. В мене є живий приклад, коли після університету Шевченка,молода людині з фахом психолога, у нас не пропонують нічого цікавішого, ніж соцслужба або ейчАр с зарплатнею 350-400 ойро. Там ця людина працює за 1.8К барістой в ресторані,а після сезону ще й направили на курси сомельє...На мої аргументи, що це тимчасово, треба думати за майбутнє - відповідь - я за пів року на авто заробив(там ще й кормлять і житло дають), а тут я, навіть своїх потреб не можу задовільнити.
Я здався.
Офіцером - психологом людина заробила би ще більше + УБД.
Ну і скільки ви знаєте двадцятирічних офіцерів психологів ?