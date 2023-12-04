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Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 20:04
Denik написав: Rack написав:
Іронія у тому, що у розвинутих странах ЄС, молодь працюючи, навіть, у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, після ВНЗ працюючи за фахом. Звісно, є виключення, але в більшості це так. В мене є живий приклад, коли після університету Шевченка,молода людині з фахом психолога, у нас не пропонують нічого цікавішого, ніж соцслужба або ейчАр с зарплатнею 350-400 ойро. Там ця людина працює за 1.8К барістой в ресторані,а після сезону ще й направили на курси сомельє...На мої аргументи, що це тимчасово, треба думати за майбутнє - відповідь - я за пів року на авто заробив(там ще й кормлять і житло дають), а тут я, навіть своїх потреб не можу задовільнити.
Я здався.
Офіцером - психологом людина заробила би ще більше + УБД.
Ну і скільки ви знаєте двадцятирічних офіцерів психологів ?
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Rack
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Додано: Нед 03 гру, 2023 20:30
Rack написав:
Ну і скільки ви знаєте двадцятирічних офіцерів психологів ?
Достатньо.
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Denik
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Додано: Нед 03 гру, 2023 21:16
Rack написав:Ну і скільки ви знаєте двадцятирічних офіцерів психологів ?
Ищут психологов, юристов, экономистов. Постоянно запросы сверху. Дайте нам этих специалистов. Комбат сказал персоналу, людей нет, шлите нах, никого у нас нет, если есть, то все равно нет.
Но если дипломированный психолог стукнет зам комбрига по МПЗ, что он есть, его заберут сразу же.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 21:22
Rack написав: Denik написав: Rack написав:
согласен с вами на 100%, не понимают.Но ведь и лозунг "Воля або смерть" не все понимают буквально, да и мир уже другой...Я еще до начала войны думал о лучшем будущем для своих детей,рассматривал обучение за границей, но не было такой мотивации, которая, на беду, появилась сейчас. Я лично не собираюсь покидать свою страну, просто потому, что не вижу своего будущего там.Но если будущее перестанет просматриваться здесь?..Вопрос открытый.
В Україні дитина отримає освіту у 80% таку, що відповідає реальності. На Заході - навпаки у 80% освіта буде відповідати старій реальності (малобмежений друк грошей й борги під 0% плюс імпорт енергетичної сировини в людожерських режимах). Економіка Заходу в будь-якому випадку буде перебудовуватися під щось інше.
Для дітей це світить тим, що вони закінчать школу в ЄС, провчаться 4-6 роки в "крутих" вишах, а потім - кілька років не зможуть знайти роботу за фахом, хіба що в Макдональдсі, потім - згадають за Українське громадянство та ЗНО.
Іронія у тому, що у розвинутих странах ЄС, молодь працюючи, навіть, у ресторані, отримує набагато більше ніж в Україні, після ВНЗ працюючи за фахом. Звісно, є виключення, але в більшості це так. В мене є живий приклад, коли після університету Шевченка,молода людині з фахом психолога, у нас не пропонують нічого цікавішого, ніж соцслужба або ейчАр с зарплатнею 350-400 ойро. Там ця людина працює за 1.8К барістой в ресторані,а після сезону ще й направили на курси сомельє...На мої аргументи, що це тимчасово, треба думати за майбутнє - відповідь - я за пів року на авто заробив(там ще й кормлять і житло дають), а тут я, навіть своїх потреб не можу задовільнити.
Я здався.
Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
Немає ніякої переваги освіти тут.
Водночас, немає й ніякої переваги між некваліфікованою роботою закордоном і кваліфікованою в Україні. Психологи в Україні не стали ще настільки "модними", наразі в Україні це скоріше освіта "бо більше нікуди не змогли". В той же час там,де бариста заробляє 1к8, за ці гроші не те що заощадити, ледве вижити можна. І це не робота на все життя
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Faceless
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:23
Faceless написав:
Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
... В той же час там,де бариста заробляє 1к8, за ці гроші не те що заощадити, ледве вижити можна. І це не робота на все життя.
Кажу, що 20ти річна молода людина заробила собі на автівку за пів року.Не нову, звісно, але у нас і такої можливості не було.Я в свої 20 про таке й не мріяв.При цьому, разом працюють місцеві, якім вже за 30, і іншої роботи в них не було. Так, вони мають батьківське житло(там це норма),працюють сезонно, взимку катають на зароблені гроші на лижах в Альпах, можут дозволити собі новеньке авто в лізинг раз на 3 роки (250евро\міс) і не паряться с приводу безперспективності такого життя. Щасливі люди?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:09
Rack написав: Faceless написав:
Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
... В той же час там,де бариста заробляє 1к8, за ці гроші не те що заощадити, ледве вижити можна. І це не робота на все життя.
Кажу, що 20ти річна молода людина заробила собі на автівку за пів року.Не нову, звісно, але у нас і такої можливості не було.Я в свої 20 про таке й не мріяв.При цьому, разом працюють місцеві, якім вже за 30, і іншої роботи в них не було. Так, вони мають батьківське житло(там це норма),працюють сезонно, взимку катають на зароблені гроші на лижах в Альпах, можут дозволити собі новеньке авто в лізинг раз на 3 роки (250евро\міс) і не паряться с приводу безперспективності такого життя. Щасливі люди?
І б назвав інфантильні.
А з автівкою це суто дитячі комплекси. Ну, заробили на корч (і в Україні на підробітках це можливо),але це не привід щось оцінювати. Можливо, колись самі зрозуміють
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Додано: Пон 04 гру, 2023 01:06
Faceless пару років тому я б навіть не обговорював цю тему, повністю підтримав вашу точку зору...але життя вносить корективи і приходить розуміння що "иногда богаче нищий , тот кто не сумел скопить". Можливо, я зараз трохи в максимализм завернув, але багато на що почав по іншому дивитись.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 01:31
Олежан написав:
Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут
але, після війни, ви бачите своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?
хотів би почути ваші думки
Вот мои мысли:
Выехать хотелось бы очень, однако я же мужчина и сейчас меня никто не выпустит.
Но проблема в том, что я несамостоятельный (не умею готовить в частности) и за границу смог бы поехать только с "сопровождающим", а такого человека нет.
Родители же не хотят выезжать.
И мне говорят фразы в духе "а кем ты будешь работать и где, на тяжёлой конвеерной работе?"
(А у меня такая была в 2017 году - хватило ровно на один день, далее я пулей летел с той работы и нашёл другую,намного лучше).
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Sanyok77
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