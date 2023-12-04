Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Rack написав:
Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро
Або приїхати в Україну і тут лікуватися.
Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.
Так-с. Промбування мені обійшлося в серпні - 500 грн (~12 евро). Інший зуб - пломбування каналу з видаленням нерву - 1700 грн (~40 евро). Ультразвукова чистка - 600 грн (~15 евро).
Скільки в Европі коштують дитсадки? Мені обходиться на місяць не більше 1000-1500 грн (~25-40 евро) з усіма поборами і харчуванням.
І так майже все. Навіть кави випити - заплатиш в кілька разів більше.
Громадський транспорт 12 грн, або 0.3 евро. В Европі можна по місту проїхати в транспорті за 0.3 евро?