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У Чехії українські біженці сплатили більше податків,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 гру, 2023 11:22
Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.
Дивися повний текст У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:23
ну а как по другому? поинтересейтесь как чехи арабских беженцев обхаживают - немудрено что те тушкой чучелом в Германию рвутся
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cohan
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