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У Чехії українські біженці
сплатили більше податків,...

У Чехії українські біженці сплатили більше податків,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:22

У Чехії українські біженці сплатили більше податків,...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році українські біженці в Чехії заплатять податки, сума яких є більшою, ніж обсяг соціальної допомоги. Як відомо, у країні працює приблизно 60% переселенців з України віком від 18 до 65 років.

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У Чехії українські біженці сплатили більше податків, аніж отримали допомоги
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:23

ну а как по другому? поинтересейтесь как чехи арабских беженцев обхаживают - немудрено что те тушкой чучелом в Германию рвутся
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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