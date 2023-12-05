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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 04 гру, 2023 22:19
Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
rjkz написав: Denik написав: Denik написав:
У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.
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akurt
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:18
akurt написав:
Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
rjkz написав:
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.
Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.
А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?
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Denik
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Додано: Вів 05 гру, 2023 04:49
Denik написав: akurt написав:
Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
rjkz написав:
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.
Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.
А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?
Не стоп.
Мне конечно приятно, что меня конспектируют, но я закрыл осенью (кажется сентябрь или начало октября, уже прохладно было, 2013
Виноват не Майдан.
Людей вынудили выйти.
Конечно, в какой-то мере виновата война.
Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.
Доказывать мне что это не так не надо.
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rjkz
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Додано: Вів 05 гру, 2023 06:44
Но при этом казначейки США покупает весь мир.
А кто покупает наши ОВГЗ? Расскажите, пожалуйста. Надеюсь, Вы знаете.
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ЛАД
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Додано: Вів 05 гру, 2023 08:56
ЛАД написав:
Неверно, но доказывать не буду.
доказательство тут элементарнное. Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
В интересах организации платить вам немного больше рынка, чтобы удержать.
А если не влияете, при увольнении вас меняют на другого сотрудника, всего лишь. И никаких потерь для неё.
ЛАД написав:
Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять.
тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата.
ЛАД написав:
Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.
бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать.
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vitaliiangel
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