ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.
тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.
якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важче
а на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз