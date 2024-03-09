ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 12131415 Додано: Суб 09 бер, 2024 12:16 vt313 написав: А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?



Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?

Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною? А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною?

ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.



тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.



якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важче



а на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важчеа на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз Shaman

Повідомлень: 5496 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 12:22 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



загалом грошей набагато більше, ніж напрямків інвестування, що звісно сприяє появи бульбашок. зараз точно вказати, що бульбашка, а що очікуванє зростання - точних інструментів немає.



гарантовано можна сказати, що бульбашок дуже багато. той же біток - бульбашка на мою думку. але питання в тому, що бульбашку можуть існувати й відносно довго - роками та десятиріччями. з тим же бітком - що станеться, коли скінчиться його майнінг? - а це вже доволі скоро в чому зараз різниця з попередніми часами. окрім розвитку ІТ технологій, які самі по собі змінили моделі заробляння коштів. другий фактор - десь з 2008 року у світі дуже сильно збільшилися кількість грошей - усіх валют, включно з резервними. а виробництво товарів, послуг включаючи ті ж ІТ послуги так сильно не зросло.загалом грошей набагато більше, ніж напрямків інвестування, що звісно сприяє появи бульбашок. зараз точно вказати, що бульбашка, а що очікуванє зростання - точних інструментів немає.гарантовано можна сказати, що бульбашок дуже багато. той же біток - бульбашка на мою думку. але питання в тому, що бульбашку можуть існувати й відносно довго - роками та десятиріччями. з тим же бітком - що станеться, коли скінчиться його майнінг? - а це вже доволі скоро Shaman

Повідомлень: 5496 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 14:39 Shaman написав: vt313 написав: А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?



Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?

Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною? А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною?

ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.



тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.



якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важче



а на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важчеа на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз



Я думав, що приватних інвесторів досить мало. На біржі працюють різні фонди. Їм брокери ні до чого.

Можливо я помиляюсь.



А на чому заробляють виробники вільного ПЗ?



По Facebook і т.п.

Компанія з аудиторією в 3 млрд. чоловік знайде на чому заробити. Я думав, що приватних інвесторів досить мало. На біржі працюють різні фонди. Їм брокери ні до чого.Можливо я помиляюсь.А на чому заробляють виробники вільного ПЗ?По Facebook і т.п.Компанія з аудиторією в 3 млрд. чоловік знайде на чому заробити. vt313 Повідомлень: 377 З нами з: 14.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 14:48 Shaman написав: в чому зараз різниця з попередніми часами. окрім розвитку ІТ технологій, які самі по собі змінили моделі заробляння коштів. другий фактор - десь з 2008 року у світі дуже сильно збільшилися кількість грошей - усіх валют, включно з резервними. а виробництво товарів, послуг включаючи ті ж ІТ послуги так сильно не зросло.

в чому зараз різниця з попередніми часами. окрім розвитку ІТ технологій, які самі по собі змінили моделі заробляння коштів. другий фактор - десь з 2008 року у світі дуже сильно збільшилися кількість грошей - усіх валют, включно з резервними. а виробництво товарів, послуг включаючи ті ж ІТ послуги так сильно не зросло.



Немаю даних, але питання дискусійне. Виробництво товарів і послуг також дуже сильно виросло.

Інша справа як їх рахувати. Немаю даних, але питання дискусійне. Виробництво товарів і послуг також дуже сильно виросло.Інша справа як їх рахувати. vt313 Повідомлень: 377 З нами з: 14.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 19:43 vt313 написав: Я думав, що приватних інвесторів досить мало. На біржі працюють різні фонди. Їм брокери ні до чого.

Можливо я помиляюсь.



А на чому заробляють виробники вільного ПЗ?



По Facebook і т.п.

Компанія з аудиторією в 3 млрд. чоловік знайде на чому заробити. Я думав, що приватних інвесторів досить мало. На біржі працюють різні фонди. Їм брокери ні до чого.Можливо я помиляюсь.А на чомуПо Facebook і т.п.Компанія з аудиторією в 3 млрд. чоловік знайде на чому заробити.

схоже ні на чому - різновид благодійності



теоретично так, 3 млрд користувачів - це багато. але поки що конкретики немає, лише проєкти. а витрати на оренду чи на власні обчислювальні потужності - йдуть вже зараз. Facebook - ще ладно. а Twitter, а Telegram? не кажучи, що користувачі можуть й покинути мережу й перейти на щось інше/нове схоже ні на чому - різновид благодійностітеоретично так, 3 млрд користувачів - це багато. але поки що конкретики немає, лише проєкти. а витрати на оренду чи на власні обчислювальні потужності - йдуть вже зараз. Facebook - ще ладно. а Twitter, а Telegram? не кажучи, що користувачі можуть й покинути мережу й перейти на щось інше/нове Shaman

Повідомлень: 5496 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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