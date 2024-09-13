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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:16

  vt313 написав:А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?

Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?
Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною?

ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.

тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.

якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важче :D

а на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:22

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

в чому зараз різниця з попередніми часами. окрім розвитку ІТ технологій, які самі по собі змінили моделі заробляння коштів. другий фактор - десь з 2008 року у світі дуже сильно збільшилися кількість грошей - усіх валют, включно з резервними. а виробництво товарів, послуг включаючи ті ж ІТ послуги так сильно не зросло.

загалом грошей набагато більше, ніж напрямків інвестування, що звісно сприяє появи бульбашок. зараз точно вказати, що бульбашка, а що очікуванє зростання - точних інструментів немає.

гарантовано можна сказати, що бульбашок дуже багато. той же біток - бульбашка на мою думку. але питання в тому, що бульбашку можуть існувати й відносно довго - роками та десятиріччями. з тим же бітком - що станеться, коли скінчиться його майнінг? - а це вже доволі скоро ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:39

  Shaman написав:
  vt313 написав:А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?

Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?
Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною?

ринок антикваріату та взагалі мистецтва - для мене трохи загадкова річ, тому коментувати не буду. бо там критерієм цінності є суспільні думка (а хто її формує - ось цей художник популярний, а цей - ні) й бажання тих чи інших колекціонерів мати саме цю річ. але економіка існує у будь-якій діяльності людини. в мистецтві гарантовано заробляють ці галереї, ці посередники - а кінцеві покупці зазвичай заробляють кошти більш класичними засобами, а надлишки вже витрачають на мистецтво.

тому фраза товар коштує стільки, за скільки його купують вона більш справедлива для вільного ринку ТОВАРІВ (послуг), де є конкуренція.

якщо відповісти, чому так дорого купують акції - я вже в принципі раніше відповів. більшість інвесторів дивляться на ці графіки, які показують зростання за останні 10-20 років, а брокери їм співають що так буде вічно (нічого не нагадає в інших постатях - рилів на ринку нерухомості). бо брокери працюють за %, їх завдання переконати купити. що цікаво, для Microsoft це правило діяло останні 20 років? бо дійсно постійно зростали продажі. але питання - рано чи пізно всі мешканці світу куплять продукти Microsoft (чи встановлять піратку). й? тому зростання рано чи пізно сповільниться й вийде на плато. чому вони експериментують з моделями оплати й переходять з продажу програм до щоденної орендної плати. а дехто взагалі переходить на безкоштовні аналоги. й гадаю, коли питання піратства трошки придавлять, таких стане більше - працювати на вільному ПЗ можна, гратися важче :D

а на чому буде заробляти Facebook - питання відкрите. теоретично на рекламі - а фактично? а гроші на програмистів та обчислювальні потужності потрібні вже зараз


Я думав, що приватних інвесторів досить мало. На біржі працюють різні фонди. Їм брокери ні до чого.
Можливо я помиляюсь.

А на чому заробляють виробники вільного ПЗ? :D

По Facebook і т.п.
Компанія з аудиторією в 3 млрд. чоловік знайде на чому заробити.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:48

  Shaman написав:в чому зараз різниця з попередніми часами. окрім розвитку ІТ технологій, які самі по собі змінили моделі заробляння коштів. другий фактор - десь з 2008 року у світі дуже сильно збільшилися кількість грошей - усіх валют, включно з резервними. а виробництво товарів, послуг включаючи ті ж ІТ послуги так сильно не зросло.


Немаю даних, але питання дискусійне. Виробництво товарів і послуг також дуже сильно виросло.
Інша справа як їх рахувати.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:43

  vt313 написав:Я думав, що приватних інвесторів досить мало. На біржі працюють різні фонди. Їм брокери ні до чого.
Можливо я помиляюсь.

А на чому заробляють виробники вільного ПЗ? :D

По Facebook і т.п.
Компанія з аудиторією в 3 млрд. чоловік знайде на чому заробити.

схоже ні на чому - різновид благодійності :)

теоретично так, 3 млрд користувачів - це багато. але поки що конкретики немає, лише проєкти. а витрати на оренду чи на власні обчислювальні потужності - йдуть вже зараз. Facebook - ще ладно. а Twitter, а Telegram? не кажучи, що користувачі можуть й покинути мережу й перейти на щось інше/нове
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:50

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Дані про користувачів дуже цінні, якщо їх продавати кому треба.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 02:03

Бульбашка зростає доти, доки є "паливо". Якщо, як хтось писав у іншій гілці, молодь увесь надлишок заробітку вкладає у біткоїн, то він і буде ще довго зростати. Або Тесла, яка у певний момент повинна була б продавати кожен автомобіль не лише на Землі, а ще й у парі інших галактик, щоб виправдати свою капіталізацію. Але часи змінилися. Сотні мільйонів людей, далеких від економіки, отримали можливість купувати цифрові фантики лише натисканням пари кнопок на смартфоні у день зарплати. І, як не дивно, у своїх спекуляціях вони набагато успішніші, ніж ти, що дивляться на усякі там P/E, EPS і іншу фігню. Просто через свою чисельність і нескінченний потік грошей, який вони здатні вливати на ринок.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:07

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:як приклад очікувань давайте порівняємо Apple (найдорожчу компанію) та Samsung. Продажі 385 ярдів дол проти 220 ярдів - в 1,75 рази, прибуток - 94 проти 34 ярдів дол - майже втричі, а вартість - 2 746 проти 334 - у 8 разів. бачите, як очікування впливають на вартість?

Щоб порівнювати таких гігантів - треба ж розбиратися в технологіях хоч мінімум.
В Apple є своя екосистема на якій вони заробляють мільярди - моб.телефон -> власна ос -> власний магазин додатків
Самсунг ж просто виробник телефонів.
Ви також не порівнюєте кількість розробок, НДР та патентів двох компаній. В Apple кажуть що їх огого :D
Короче для порівняння в лоб, треба хоча б цікавитись чим займаються компанії.
  Shaman написав:а от як заробляє Meta, точніше сам Facebook - для мене більше загадка, хоча продажі 117 ярди, прибуток 21 ярдів, вартість - 600 ярдів.

Те саме, гугліть хоча б чим займається компанія. З того що знаю - реклама, в інстаграмі сидять мільярди людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:06

  BIGor написав:Те саме, гугліть хоча б чим займається компанія. З того що знаю - реклама, в інстаграмі сидять мільярди людей.


Давайте проявимо фантазію.
1. реклама (антиреклама)
2. тестування.
3. опитування.
Що ще?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:58

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

така собі розповідь на пальцях про історію долара. але без хайпу та фантастичної конспірології. конспірологія лише фактична ;)

не буду казати, що це істина в останній редакції, але якоїсь маячні не почув.

й думки як мене - низький курс власної валюти - запорука розвитку експорту й взагалі економіки.
Shaman
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