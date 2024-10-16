Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки для вашого гаманця / ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ + Додати

тему Відповісти

на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 14151617 Додано: Сер 16 жов, 2024 08:54 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: причин багато причин багато Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію ще й демографію виправило. Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію ще й демографію виправило.

Насправді "соціальне" - це майже тотожне до "несправедливе" в даній ситуації. Наприклад, введуть віковий ценз 30 років. Будуть сім'ї 30+, що важко працювали 10 років, взяли іпотеку і зараз виплатили лише десь 30%-40% боргу. І будуть ледарі 30-, які скористаються моментом і отримають все на шару. А перших залишать в дурачках в будуть їм дулі крутити і далі не працювати. Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І судячи з досвіду різних дотацій західних країн ним завжди користається маргінальний елемент, щоб нічого не робити.

На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення Насправді "соціальне" - це майже тотожне до "несправедливе" в даній ситуації. Наприклад, введуть віковий ценз 30 років. Будуть сім'ї 30+, що важко працювали 10 років, взяли іпотеку і зараз виплатили лише десь 30%-40% боргу. І будуть ледарі 30-, які скористаються моментом і отримають все на шару. А перших залишать в дурачках в будуть їм дулі крутити і далі не працювати. Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І судячи з досвіду різних дотацій західних країн ним завжди користається маргінальний елемент, щоб нічого не робити.На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення The_Rebel

Повідомлень: 450 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 08:59 The_Rebel Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.

The_Rebel написав: Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І

Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.

The_Rebel написав: На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення

Ну значить буде Ужгород ромським містом. Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.Ну значить буде Ужгород ромським містом. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3898 З нами з: 29.07.22 Подякував: 702 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_