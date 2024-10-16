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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Додано: Сер 16 жов, 2024 08:54
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
причин багато
Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію ще й демографію виправило.
Насправді "соціальне" - це майже тотожне до "несправедливе" в даній ситуації. Наприклад, введуть віковий ценз 30 років. Будуть сім'ї 30+, що важко працювали 10 років, взяли іпотеку і зараз виплатили лише десь 30%-40% боргу. І будуть ледарі 30-, які скористаються моментом і отримають все на шару. А перших залишать в дурачках в будуть їм дулі крутити і далі не працювати. Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І судячи з досвіду різних дотацій західних країн ним завжди користається маргінальний елемент, щоб нічого не робити.
На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення
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The_Rebel
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Додано: Сер 16 жов, 2024 08:59
The_Rebel
Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.
The_Rebel написав:
Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І
Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.
The_Rebel написав:
На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення
Ну значить буде Ужгород ромським містом.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:08
Дюрі-бачі написав:
: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.
а нащо це робити? Будивництво - солодка сфера, де можна пиляти, отримувати відкати так, що мама не горюй. Ну виділили бабла та побудували житло для мігрантві-циган та арабів. І що це дасть? Демографію? Ще більше бомжів, яки сидять на допомогах? ))
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dimo_0n
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:19
Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.
The_Rebel написав:
Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І
Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.
...
ви що далі, то лівіше
хто буде платити за банкет?
Влада? але у влади лише податки - підвищувати податки? чи дефіцит бюджету збільшувати?
що значить олігархи - той хто заробив гроші має купити квартиру бідному? ви готові до закону - купуєш квартиру, купи ще одну, тому, хто не може?
надлишку не буде все одно. й якщо будувати квартири для бідних - то людям вигідно не працювати, а байдикувати. парадокс.
читаємо Атлант розправив плечі - там це чітко розписано
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Shaman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:23
dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав:
: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.
а нащо це робити? Будивництво - солодка сфера, де можна пиляти, отримувати відкати
так, що мама не горюй. Ну виділили бабла та побудували житло для мігрантві-циган та арабів. І що це дасть? Демографію? Ще більше бомжів, яки сидять на допомогах? ))
відкати - це більше наша тема. гадаю такого розмаху, як у нас, на Заході немає.
але головне - будівництво, це дороге задоволення. квартиру кожному - не витримає жоден бюджет. скільки років праці людини на одну квартиру? 5-8-10 років?
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Shaman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:33
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
причин багато
Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.
й наскільки чув, й Німеччині будують соціальне житло - не у власність, а для довгострокової оренди.
й ось на цій темі мої знайомі вперше в Німеччині почули, що можливо доведеться домовлятися
. бо коли пішли питати про квартиру, про яку точно знали, що вона є - вибачте, немає вільних квартир...
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