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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 08:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:причин багато
Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію ще й демографію виправило.

Насправді "соціальне" - це майже тотожне до "несправедливе" в даній ситуації. Наприклад, введуть віковий ценз 30 років. Будуть сім'ї 30+, що важко працювали 10 років, взяли іпотеку і зараз виплатили лише десь 30%-40% боргу. І будуть ледарі 30-, які скористаються моментом і отримають все на шару. А перших залишать в дурачках в будуть їм дулі крутити і далі не працювати. Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І судячи з досвіду різних дотацій західних країн ним завжди користається маргінальний елемент, щоб нічого не робити.
На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 08:59

The_Rebel Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.
  The_Rebel написав:Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І

Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.
  The_Rebel написав:На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення

Ну значить буде Ужгород ромським містом.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:08

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Дюрі-бачі написав:: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.

а нащо це робити? Будивництво - солодка сфера, де можна пиляти, отримувати відкати так, що мама не горюй. Ну виділили бабла та побудували житло для мігрантві-циган та арабів. І що це дасть? Демографію? Ще більше бомжів, яки сидять на допомогах? ))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:19

  Дюрі-бачі написав:The_Rebel Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.
  The_Rebel написав:Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І

Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.
...

ви що далі, то лівіше :D хто буде платити за банкет?

Влада? але у влади лише податки - підвищувати податки? чи дефіцит бюджету збільшувати?

що значить олігархи - той хто заробив гроші має купити квартиру бідному? ви готові до закону - купуєш квартиру, купи ще одну, тому, хто не може? :D

надлишку не буде все одно. й якщо будувати квартири для бідних - то людям вигідно не працювати, а байдикувати. парадокс. :D читаємо Атлант розправив плечі - там це чітко розписано
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:23

  dimo_0n написав:
  Дюрі-бачі написав:: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.

а нащо це робити? Будивництво - солодка сфера, де можна пиляти, отримувати відкати так, що мама не горюй. Ну виділили бабла та побудували житло для мігрантві-циган та арабів. І що це дасть? Демографію? Ще більше бомжів, яки сидять на допомогах? ))

відкати - це більше наша тема. гадаю такого розмаху, як у нас, на Заході немає.

але головне - будівництво, це дороге задоволення. квартиру кожному - не витримає жоден бюджет. скільки років праці людини на одну квартиру? 5-8-10 років?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:33

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:причин багато
Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.

й наскільки чув, й Німеччині будують соціальне житло - не у власність, а для довгострокової оренди.

й ось на цій темі мої знайомі вперше в Німеччині почули, що можливо доведеться домовлятися. бо коли пішли питати про квартиру, про яку точно знали, що вона є - вибачте, немає вільних квартир...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:17

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:ви готові до закону - купуєш квартиру, купи ще одну, тому, хто не може?

Так зараз так і відбувається в "цивілізованому світі", просто ця друга квартира йде у відсотки банку за іпотеку.
  Shaman написав:Влада? але у влади лише податки - підвищувати податки? чи дефіцит бюджету збільшувати?

Як мінімум є ще зовнішнє фінансування, продажа природніх ресурсів, продажа землі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:21

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви готові до закону - купуєш квартиру, купи ще одну, тому, хто не може?

Так зараз так і відбувається в "цивілізованому світі", просто ця друга квартира йде у відсотки банку за іпотеку.

Не поділяю таке уявлення про банківський процент. Його аж ніяк не можна розглядати як "соціальний податок".
Faceless
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