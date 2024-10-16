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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:12

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:але головне - будівництво, це дороге задоволення. квартиру кожному - не витримає жоден бюджет. скільки років праці людини на одну квартиру? 5-8-10 років?

Ну як це... СССР выдавал... И строил. Такими темпами, шо просто капец... Не все правда успели отхватить, но хаты раздавали. Так шо, назад в СССР? )))) Шутка, а то ща снова забанят.

  Shaman написав:відкати - це більше наша тема. гадаю такого розмаху, як у нас, на Заході немає.

в такую наглую как у нас - нет. Но откатов там тоже хватает...
  Дюрі-бачі написав:Так зараз так і відбувається в "цивілізованому світі", просто ця друга квартира йде у відсотки банку за іпотеку.

Ви все перенапутали. Банк взял риск и заработал. А вы топите шоб взяли со всех богатых и раздали бедным. Это называется популизм. На этом фоне революции делают, чтоб к кормухе прийти....
После отмена крепостного права, крестьянам давали земли, шоб те там горбатились и кормились. Кто поумней - не просирал весь урожай, а собирал денег, скупал\выменивал наделы других, тем самым увеличивав гектары в кармане. Потом появлялись в селе бедняки, которым одного выделенного надела было мало, пушо детей настрогали 5-7, и всем кормиться с подаренного маме\папе надела - уже увы. И что делалось? Прально - раскулачивание. Забирали все земли и снова делили по правде. Т.е. по сути у тех, шо побагаче, у тех, кто поумнее, у тех кто копил и увеличивал свои активы - тупо все забрали и разделили )))

Ничему не учит история. Вообще ничему. Все по кругу ходим.... у богатых забрать, бедным раздать... А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:33

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі (після відміни золотого стандарту) це (всім бідним стати багатими) не можливо. Вся Ямайська валютна система система побудована на тому, щоб багаті багатіли, а бідні - бідніли
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 16 жов, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі це (всім бідним стати багатими) не можливо .

особливо коли 17:00 можна відслідкувати без годинника :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:36

  Дюрі-бачі написав:
  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі (після відміни золотого стандарту) це (всім бідним стати багатими) не можливо. Вся система побудована на тому, щоб багаті багатіли, а бідні - бідніли

це популістська фраза. вона не має обґрунтування 8)
Shaman
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