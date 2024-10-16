ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Додано: Сер 16 жов, 2024 17:12

Shaman написав: але головне - будівництво, це дороге задоволення. квартиру кожному - не витримає жоден бюджет. скільки років праці людини на одну квартиру? 5-8-10 років? але головне - будівництво, це дороге задоволення. квартиру кожному - не витримає жоден бюджет. скільки років праці людини на одну квартиру? 5-8-10 років?

Shaman написав: відкати - це більше наша тема. гадаю такого розмаху, як у нас, на Заході немає. відкати - це більше наша тема. гадаю такого розмаху, як у нас, на Заході немає.

Дюрі-бачі написав: Так зараз так і відбувається в "цивілізованому світі", просто ця друга квартира йде у відсотки банку за іпотеку. Так зараз так і відбувається в "цивілізованому світі", просто ця друга квартира йде у відсотки банку за іпотеку.

Ну як це... СССР выдавал... И строил. Такими темпами, шо просто капец... Не все правда успели отхватить, но хаты раздавали. Так шо, назад в СССР? )))) Шутка, а то ща снова забанят.в такую наглую как у нас - нет. Но откатов там тоже хватает...Ви все перенапутали. Банк взял риск и заработал. А вы топите шоб взяли со всех богатых и раздали бедным. Это называется популизм. На этом фоне революции делают, чтоб к кормухе прийти....После отмена крепостного права, крестьянам давали земли, шоб те там горбатились и кормились. Кто поумней - не просирал весь урожай, а собирал денег, скупал\выменивал наделы других, тем самым увеличивав гектары в кармане. Потом появлялись в селе бедняки, которым одного выделенного надела было мало, пушо детей настрогали 5-7, и всем кормиться с подаренного маме\папе надела - уже увы. И что делалось? Прально - раскулачивание. Забирали все земли и снова делили по правде. Т.е. по сути у тех, шо побагаче, у тех, кто поумнее, у тех кто копил и увеличивал свои активы - тупо все забрали и разделили )))Ничему не учит история. Вообще ничему. Все по кругу ходим.... у богатых забрать, бедным раздать... А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?