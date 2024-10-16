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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:12

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:але головне - будівництво, це дороге задоволення. квартиру кожному - не витримає жоден бюджет. скільки років праці людини на одну квартиру? 5-8-10 років?

Ну як це... СССР выдавал... И строил. Такими темпами, шо просто капец... Не все правда успели отхватить, но хаты раздавали. Так шо, назад в СССР? )))) Шутка, а то ща снова забанят.

  Shaman написав:відкати - це більше наша тема. гадаю такого розмаху, як у нас, на Заході немає.

в такую наглую как у нас - нет. Но откатов там тоже хватает...
  Дюрі-бачі написав:Так зараз так і відбувається в "цивілізованому світі", просто ця друга квартира йде у відсотки банку за іпотеку.

Ви все перенапутали. Банк взял риск и заработал. А вы топите шоб взяли со всех богатых и раздали бедным. Это называется популизм. На этом фоне революции делают, чтоб к кормухе прийти....
После отмена крепостного права, крестьянам давали земли, шоб те там горбатились и кормились. Кто поумней - не просирал весь урожай, а собирал денег, скупал\выменивал наделы других, тем самым увеличивав гектары в кармане. Потом появлялись в селе бедняки, которым одного выделенного надела было мало, пушо детей настрогали 5-7, и всем кормиться с подаренного маме\папе надела - уже увы. И что делалось? Прально - раскулачивание. Забирали все земли и снова делили по правде. Т.е. по сути у тех, шо побагаче, у тех, кто поумнее, у тех кто копил и увеличивал свои активы - тупо все забрали и разделили )))

Ничему не учит история. Вообще ничему. Все по кругу ходим.... у богатых забрать, бедным раздать... А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:33

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі (після відміни золотого стандарту) це (всім бідним стати багатими) не можливо. Вся Ямайська валютна система система побудована на тому, щоб багаті багатіли, а бідні - бідніли
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 16 жов, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі це (всім бідним стати багатими) не можливо .

особливо коли 17:00 можна відслідкувати без годинника :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:36

  Дюрі-бачі написав:
  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі (після відміни золотого стандарту) це (всім бідним стати багатими) не можливо. Вся система побудована на тому, щоб багаті багатіли, а бідні - бідніли

це популістська фраза. вона не має обґрунтування 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:42

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:це популістська фраза. вона не має обґрунтування

Тобто не має? Зараз ключове це заробити стартовий капітал в кілька мільйонів $, а потім його просто інвестувати і жити на пасивний дохід. Бідні ж, які не мають власного житла, змушені платити % банку, або оредодавцю... І так буде, поки створюється штучна інфляція.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це популістська фраза. вона не має обґрунтування

Тобто не має? Зараз ключове це заробити стартовий капітал в кілька мільйонів $, а потім його просто інвестувати і жити на пасивний дохід. Бідні ж, які не мають власного житла, змушені платити % банку, або оредодавцю... І так буде, поки створюється штучна інфляція.

заробити кілька млн дол - вибачте це загальна фантазія, й реальність лише для небагатьох. й до речі заробити це простіше в таких країнах як Україна, а не США - де немає такої маржинальності.

взагалі ідея жити на пасивний дохід, як на мене трохи згубна. кілька млн можна отримати хіба що в спадок. а просираються вони набагато легше, ніж заробляються. щось мені підказують, що якщо гроші не заробляються далі - то буде не пасивний дохід, а нуль на рахунку через деякий час 8)

що мається під штучною інфляцією? великий дефіцит бюджету? так він й викликаний тим, що держава намагається забезпечити грошами тих, хто їх не заробляє. так хто створює інфляцію? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:02

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:що мається під штучною інфляцією?
Інфляція, яку генерує ФРС ненульовою ключовою ставкою, а весь світ її імпортує через долар - як резервну валюту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:20

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Смешались в кучу кони, люди....
ФРС виновато. Давайте убьем.
Богатые виноваты - давайте раскулачим.
Землю - крестьянам, заводы - рабочим...

Ну было же, переставайте. И меняйте свои убеждения. А то так и останетесь в надежде, что ктото вам принесет колесо от майбаха Рината Ахметова... Пушо все его нормальные активы уйдут большевикам... ой, комунистам... ой, олигархам... ой, власти... ой, судьям..... Ну в общем выберите кого надо сами по ситуации.

Повторюсь, копните в историю аккурат конец расейской империи, отмену крепостного права. Поройтесь. Все уже было. Все есть и все повторяется. Грабльденс продолжается )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:29

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  dimo_0n написав:копните в историю аккурат конец расейской империи

Є крадинальна відмінність: тоді боролися за те, щоб не було багатих, а я виступаю за те, щоб не було бідних. Дуже хороший приклад - Норвегія.
  dimo_0n написав:ФРС виновато. Давайте убьем
Це не в наших силах. Всі влади світу душать будь-які спроби побудови непідконтрольної системи, наприклад криптобіржі, свободу слова в Телеграм і т.д. Тому треба діяти в існуючій системі.

Зокрема реальний крок - щоб влади всіх країн забезпечували базові потреби (житло, харчування, медицину, освіту) своїх громадян.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це популістська фраза. вона не має обґрунтування

Тобто не має? Зараз ключове це заробити стартовий капітал в кілька мільйонів $, а потім його просто інвестувати і жити на пасивний дохід. Бідні ж, які не мають власного житла, змушені платити % банку, або оредодавцю... І так буде, поки створюється штучна інфляція.

Золотий стандарт і ямайська тут притягнуті за вуха. Бідні й багаті були завжди, як і житлові проблеми, борги і тп, і роль інфляції в проблемах бідних десята. Теоретики ліваків вже не знають з чого скиглити, тепер валютна система їм причина всіх бід.
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