ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Faceless написав:
Теж сумнівний лівацький крок
Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
dimo_0n написав:
И меняйте свои убеждения.
Чого б це?
Я був, є і буду прихильником лівих ідей. Але тільки з розумною реалізацію за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Ну і головне не переборщити, щоб в людей був стимул розвиватись і працювати.
В контексті житла впевнений, що базові кожному по 20 метровій студії від держави - це благо, а кожному по 100 метровій віллі з басейном - зло, бо людині не буде куди розвиватись...