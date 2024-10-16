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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:15

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Дюрі-бачі написав:Зокрема реальний крок - щоб влади всіх країн забезпечували базові потреби (житло, харчування, медицину, освіту) своїх громадян.

Теж сумнівний лівацький крок. Прям півкроку з маніфесту комунізму про "кожному по потребам". :mrgreen:
Подивимося за десяток років які будуть результати і наслідки експериментів з базовим доходом. Як на мене - чергова невдала спроба побудувати утопію в реальності.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:32

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Faceless написав:Теж сумнівний лівацький крок

Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
  dimo_0n написав:И меняйте свои убеждения.

Чого б це?
Я був, є і буду прихильником лівих ідей. Але тільки з розумною реалізацію за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Ну і головне не переборщити, щоб в людей був стимул розвиватись і працювати.
В контексті житла впевнений, що базові кожному по 20 метровій студії від держави - це благо, а кожному по 100 метровій віллі з басейном - зло, бо людині не буде куди розвиватись...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:49

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Дюрі-бачі написав:Вам всі лівацькі кроки не подобаються...

Відверто - так.
Faceless
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8
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  #<1 ... 16171819
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