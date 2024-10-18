RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:15

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Дюрі-бачі написав:Зокрема реальний крок - щоб влади всіх країн забезпечували базові потреби (житло, харчування, медицину, освіту) своїх громадян.

Теж сумнівний лівацький крок. Прям півкроку з маніфесту комунізму про "кожному по потребам". :mrgreen:
Подивимося за десяток років які будуть результати і наслідки експериментів з базовим доходом. Як на мене - чергова невдала спроба побудувати утопію в реальності.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35443
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8055 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:32

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Faceless написав:Теж сумнівний лівацький крок

Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
  dimo_0n написав:И меняйте свои убеждения.

Чого б це?
Я був, є і буду прихильником лівих ідей. Але тільки з розумною реалізацію за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Ну і головне не переборщити, щоб в людей був стимул розвиватись і працювати.
В контексті житла впевнений, що базові кожному по 20 метровій студії від держави - це благо, а кожному по 100 метровій віллі з басейном - зло, бо людині не буде куди розвиватись...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 29.07.22
Подякував: 706 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:49

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Дюрі-бачі написав:Вам всі лівацькі кроки не подобаються...

Відверто - так.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35443
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8055 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що мається під штучною інфляцією?
Інфляція, яку генерує ФРС ненульовою ключовою ставкою, а весь світ її імпортує через долар - як резервну валюту

те, що світ імпортує інфляцію через долар, точніше його емісію - це так. але причина інфляції банальна - емісія. а чому емітують долар? бо треба задовольнити потреби пересічних.

ви не бачите, що самі собі протирічите - держава для забезпечення пересічних емітує гроші, а це призводить до інфляції...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7071
З нами з: 29.09.19
Подякував: 677 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:04

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Теж сумнівний лівацький крок

Вам всі лівацькі кроки не подобаються...
  dimo_0n написав:И меняйте свои убеждения.

Чого б це?
Я був, є і буду прихильником лівих ідей. Але тільки з розумною реалізацію за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Ну і головне не переборщити, щоб в людей був стимул розвиватись і працювати.
В контексті житла впевнений, що базові кожному по 20 метровій студії від держави - це благо, а кожному по 100 метровій віллі з басейном - зло, бо людині не буде куди розвиватись...

ви постійно кажете - зовнішні джерела фінансування. у вас в житті вони є? так й у держав - немає ніяких зовнішних - те, що заробив, те й витрачай.

а ви пропонуєте - знайдіть когось, хто буде вас фінансувати. є такий варіант життя - для чоловіків він називається жиголо ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7071
З нами з: 29.09.19
Подякував: 677 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:причин багато
Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію на ринку житла, а ще й демографію трохи виправило.

це з тої ж історії про відняти і поділити,
якраз через намагання держави "допомогти сірим та вбогим" різними "дешевими іпотеками" та "соціальним житлом бідним за кошт багатих (середнього класу)" житло стає дорожчим і менш доступним
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36887
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:11

Притча про таланти

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  dimo_0n написав:А бедные не хотят стать побагаче другим путем? не?

В поточній системі (після відміни золотого стандарту) це (всім бідним стати багатими) не можливо. Вся система побудована на тому, щоб багаті багатіли, а бідні - бідніли

це популістська фраза. вона не має обґрунтування 8)

«Господар його сказав йому у відповідь: лукавий рабе і лінивий! Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав; тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має.» (Мф. 25:26-29).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36887
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:30

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Є яскраві приклади в історії щодо "соціального житла". Прюіт Айгоу, наприклад.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35443
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8055 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2076)
19.10.2024 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.