ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Додано: Суб 19 жов, 2024 19:48

Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?

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А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...