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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 19:48

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?
Вы скажите, что с людьми не так будет? Да так само. При переезде в город и улучшении своей жизни сейчас модно чайлдфри, или минимум детей. Коэффициент рождаемости смотрите.... Потому шо жить в целом стали лучше.... Каждый сдешний, кто может принять ванну, горячую. Купить любую еду... Не ходить по морозу на балы, а сесть залнуть в ТВ. 200 лет назад люди жили хуже, даже Рокфеллеры...у них таких благ не было...

А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 19 жов, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 19:50

  dimo_0n написав:Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?
Вы скажите, что с людьми не так будет? Да так само. При переезде в город и улучшении своей жизни сейчас модно чайлдфри, или минимум детей. Коэффициент рождаемости смотрите....

А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...

Скажуть що це соціальний дарвінізм. Тому для "справедливості" здоровим антилопам треба перебити ноги, щоб "всі були рівні".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 19:54

  Дюрі-бачі написав:Shaman Була колись криза доткомів, буде криза техногігантів...

коли чекати ?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 20:28

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  flyman написав:Скажуть що це соціальний дарвінізм. Тому для "справедливості" здоровим антилопам треба перебити ноги, щоб "всі були рівні".

Ні, треба відгородити від левів огорожею і левам забезпечити пайку кошачого корму, а антилоп - сіном.
  flyman написав:коли чекати ?

в цьому столітті
Дюрі-бачі
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