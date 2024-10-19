ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:48
Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?
Вы скажите, что с людьми не так будет? Да так само. При переезде в город и улучшении своей жизни сейчас модно чайлдфри, или минимум детей. Коэффициент рождаемости смотрите.... Потому шо жить в целом стали лучше.... Каждый сдешний, кто может принять ванну, горячую. Купить любую еду... Не ходить по морозу на балы, а сесть залнуть в ТВ. 200 лет назад люди жили хуже, даже Рокфеллеры...у них таких благ не было...
А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 19 жов, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:50
dimo_0n написав:
Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?
Вы скажите, что с людьми не так будет? Да так само. При переезде в город и улучшении своей жизни сейчас модно чайлдфри, или минимум детей. Коэффициент рождаемости смотрите....
А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...
Скажуть що це соціальний дарвінізм. Тому для "справедливості" здоровим антилопам треба перебити ноги, щоб "всі були рівні".
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:54
Дюрі-бачі написав:Shaman
Була колись криза доткомів, буде криза техногігантів...
коли чекати ?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 20:28
flyman написав:
Скажуть що це соціальний дарвінізм. Тому для "справедливості" здоровим антилопам треба перебити ноги, щоб "всі були рівні".
Ні, треба відгородити від левів огорожею і левам забезпечити пайку кошачого корму, а антилоп - сіном.
flyman написав:
коли чекати ?
в цьому столітті
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:25
Дюрі-бачі написав:
треба відгородити від левів огорожею і левам забезпечити пайку кошачого корму, а антилоп - сіном.
А это уже не естественный, а искусственный отбор...
И шоб это осуществить, нужно дето взять денег, шоб ту огорожу выготовыть и поставить. Нужно сырье и завод, чтобы льву насыпать ту самую пачку корма....
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dimo_0n
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:09
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви не бачите, що самі собі протирічите - держава для забезпечення пересічних емітує гроші, а це призводить до інфляції.
Так я й кажу, що держава не має емітувати "пустих" грошей. Тільки під реальні товари/послуги/експорт. А з 70-х йде змагання "хто надрукує більше" і від такого друку бідніють всі, хто не входить до 5-10% багатих...
стрімкий друк коштів пішов десь з 2008 року, а до цього плавно зростав
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