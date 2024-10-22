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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:48
Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?
Вы скажите, что с людьми не так будет? Да так само. При переезде в город и улучшении своей жизни сейчас модно чайлдфри, или минимум детей. Коэффициент рождаемости смотрите.... Потому шо жить в целом стали лучше.... Каждый сдешний, кто может принять ванну, горячую. Купить любую еду... Не ходить по морозу на балы, а сесть залнуть в ТВ. 200 лет назад люди жили хуже, даже Рокфеллеры...у них таких благ не было...
А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 19 жов, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:50
dimo_0n написав:
Ну вот. Если держава не должна чипятать пустых денег, почему держава должна брать и рздавать жилье, допомогу? Чтобы таких едных тановилось больше, а потом все вымерли? Как во вселенной 25?
Вы скажите, что с людьми не так будет? Да так само. При переезде в город и улучшении своей жизни сейчас модно чайлдфри, или минимум детей. Коэффициент рождаемости смотрите....
А с другой стороны, почему тот, кто более умный, зарабатывает больше, должен делиться с тем кто калич и не смог? Пусть это звучит жестоко и не гуманно - смотрите на природу. Там все придумали давно и есть естественный отбор... Антилопа, которая не может бегать - долго не живёт...
Скажуть що це соціальний дарвінізм. Тому для "справедливості" здоровим антилопам треба перебити ноги, щоб "всі були рівні".
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Додано: Суб 19 жов, 2024 19:54
Дюрі-бачі написав:Shaman
Була колись криза доткомів, буде криза техногігантів...
коли чекати ?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 20:28
flyman написав:
Скажуть що це соціальний дарвінізм. Тому для "справедливості" здоровим антилопам треба перебити ноги, щоб "всі були рівні".
Ні, треба відгородити від левів огорожею і левам забезпечити пайку кошачого корму, а антилоп - сіном.
flyman написав:
коли чекати ?
в цьому столітті
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:25
Дюрі-бачі написав:
треба відгородити від левів огорожею і левам забезпечити пайку кошачого корму, а антилоп - сіном.
А это уже не естественный, а искусственный отбор...
И шоб это осуществить, нужно дето взять денег, шоб ту огорожу выготовыть и поставить. Нужно сырье и завод, чтобы льву насыпать ту самую пачку корма....
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dimo_0n
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:09
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви не бачите, що самі собі протирічите - держава для забезпечення пересічних емітує гроші, а це призводить до інфляції.
Так я й кажу, що держава не має емітувати "пустих" грошей. Тільки під реальні товари/послуги/експорт. А з 70-х йде змагання "хто надрукує більше" і від такого друку бідніють всі, хто не входить до 5-10% багатих...
стрімкий друк коштів пішов десь з 2008 року, а до цього плавно зростав
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 09:32
Shaman написав:
стрімкий друк коштів пішов десь з 2008 року, а до цього плавно зростав
1970 - 380
1980 - 909 (х2.4)
1990 - 3206 (х3.5)
2000 - 5628 (х1.7)
2010 - 13_786 (х2.5)
2020 - 26_000 (х1.9)
Як бачите нічого екстраординарного не відбувалось, борг ріс постійно. От з 2021 реально зірвало гальма у друкарського верстату
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 жов, 2024 11:38
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
стрімкий друк коштів пішов десь з 2008 року, а до цього плавно зростав
1970 - 380
1980 - 909 (х2.4)
1990 - 3206 (х3.5)
2000 - 5628 (х1.7)
2010 - 13_786 (х2.5)
2020 - 26_000 (х1.9)
Як бачите нічого екстраординарного не відбувалось, борг ріс постійно. От з 2021 реально зірвало гальма у друкарського верстату
я взагалі казав про монетарну базу, ви про держборг. вони так, корелюють, хоча держборг зростає швидше. й коли ви подивитесь не у скільки разів, а на яку суму, то зрозумієте, що друк пришвидшується, бо бюджет не зростає так сильно, а відповідно, просто зростає його дефіцит.
гальма зірвало в 2008, під час економічної кризи. а зараз схоже вирішили, що це універсальні ліки (хоча це не так). а може ще є деякі моменти, про які не кажуть.
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Shaman
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:38
Вчергове виникло питання по економіці:
коли приходить валюта за грант на рахунок університету, то він не може її довго тримати і мусить міняти на гривню, а чи міняє держава міжнародну допомогу на гривню і чи не "друкує" НБУ гривню під такий обмін?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 11:25
Дюрі-бачі написав:
Вчергове виникло питання по економіці:
коли приходить валюта за грант на рахунок університету, то він не може її довго тримати і мусить міняти на гривню, а чи міняє держава міжнародну допомогу на гривню і чи не "друкує" НБУ гривню під такий обмін?
на це питання неодноразово відповідав на валютній гілці. двічі так: так - міняє, так - друкує. слово друкує умовне - кожен раз коли НБУ купує валюту, він поповнює ЗВР та емітує гривню. й навпаки, коли НБУ продає валюту (проводить валютні інтервенції) - то він зменшує ЗВР, але навпаки забирає гривню з обігу.
цей обмін НБУ-уряд проходить за межами міжбанку. за певними ознаками вважаю, що уряд відразу всю суму допомогу обмінює на гривню, а потім кладе цю гривню в НБУ на депозит під відсотки, як депосертифікати банку (що кладе, це факт, що під відсотки - припущення
). поки ніхто не озвучив, що бачив звіт, де це видно
але тому ми постійно бачимо під час війни, що уряд вливає десятки й сотні ярдів гривні в банківську систему, а НБУ забирає цю гривню через валютні інтервенції
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Shaman
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