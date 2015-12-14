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Тема напоследок -
А где мои деньги?

Тема напоследок - А где мои деньги?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:24

Тема напоследок - А где мои деньги?

До меня дошли слухи, что все большее количество банков, предлагают какую то страховку вкладчикам - суть ее в том, что когда у вкладчика в банке украдут деньги, то страховка ему что то возместит. Что это?
Я предлагаю людям рассмотреть варианты, когда пропадают деньги. На мой взгляд наибольшая веротность пропажи денег - с карточного счета, иногда не находят открытого депозита, короче я предлагаю людям поразмыслить и о вариантах кражи и о противостояниях злу.
1 - карточный счет - катрочка должна быть постоянно заблокирована, надо включить возможность покупки в интернете покупки не дороже 1 гривны, заблокировать возможность покупки в торговле...
Телефонный номер дожен быть привязан к паспорту, Интернет - банкингом пользуются лишь смелые и особые.
Ну и вы -остальные подтягивайтесь - давайте спасать деньги бакланов от разграбления.
sinowi
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