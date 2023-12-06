Продовження пенсійних карт під час війни

Додано: Сер 06 гру, 2023 03:41
Підкажіть будь ласка, чи це правда що у пенсіонерів, у яких закінчився термін дії картки, виплату пенсій буде припинено? Питання як бути пенсіонерам, які через війну поїхали з України і не можуть повернутися до України зараз, щоб замовити нову банківську картку. Наскільки знаю дію пенсійних карток продовжили всі банки крім Ощадбанку, чи це так? Я дуже хотіла б заспокоїти пенсіонерів, які отримавши повідомлення про те, що термін картки закінчується, вони бояться залишитися без засобів існування за кордоном. Нерви розхитані війною, і Ощадбанк лякає. Чи так це? Чи може бути можливість отримувати українську пенсію, перебуваючи під час війни в іншій країні? Буду вдячна за відповідь.