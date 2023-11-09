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Без допомоги США вже в січні
можуть виникнути проблеми з...

Без допомоги США вже в січні можуть виникнути проблеми з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:17

Без допомоги США вже в січні можуть виникнути проблеми з...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками.

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Без допомоги США вже в січні можуть виникнути проблеми з соцвиплатами — голова бюджетного комітету Ради
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:18

може спершу проблеми мали б виникнути з преміями у чиновників?
moskowdos
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