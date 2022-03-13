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Заблоковані на кордоні з Польщею
вантажівки повернуться...

Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:23

Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться...

Пропонуємо до обговорення:
Українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею, — повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

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Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться в Україну залізницею, — УЗ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:23

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