RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна заборонить на 50 років
російські вантажівки,...

Україна заборонить на 50 років російські вантажівки,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:59

Україна заборонить на 50 років російські вантажівки,...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у десятиденний строк внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних санкцій проти Росії.

Дивися повний текст
Україна заборонить на 50 років російські вантажівки, поїзди, кораблі та літаки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99648
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:59

Це зараз головне для Кабміну?
Чому тілльки на 50 років, а не на 500, або краще на 4,5 мільярди років, що залишилися планеті Земля до згасання сонця!
У вас що там в Кабміні теж вибори скоро?
Тоді треба ще заборонити проліт над Україною рашистських ракет та шахедів.
І починати бажано зараз , а не потім...
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 00:25

Re: Україна заборонить на 50 років російські вантажівки,...

"заборона в'їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ," - то есть легковые автомобили можно? Лада Приора получается не попадает под запрет?
(Я думаю надо бы запретить ввоз в том числе и ВАЗовской продукции, и всякие там "Жигули", "Нивы", "Волги", "Буханки")
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 579
З нами з: 31.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 00:50

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у десятиденний строк внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних санкцій проти Росії.

Дивися повний текст
Україна заборонить на 50 років російські вантажівки, поїзди, кораблі та літаки


Чтож трубопроводный транспорт не запретили то?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 16.05.12
Подякував: 115 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала переговори про підтримку партнерами...
R2 » П'ят 19 січ, 2024 10:17
4 437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2024 09:27
ruslan42212
Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
R2 » Пон 22 січ, 2024 12:52
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 12:52
Investor_K
У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
R2 » Нед 21 січ, 2024 12:55
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 12:55
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.