У Києві на пів року закривають рух метро між...

Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:03

Від "Теремків" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро



Ці зміни відбуваються у зв’язку з ремонтом перегінного тунелю на "синій" гілці метрополітену.



▫️Тимчасовий автобусний маршрут №2м "Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.



▫️Тимчасовий тролейбусний маршрут №43к "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська". Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.



▫️Шлях автобусного маршруту №38 подовжується до ст. м. "Либідська". Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.



❕Рух тролейбуса № 50 "Вул. Милославська – ст. м. "Либідська" тимчасово припиняється.



▫️На тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська – пл. Дарницька" збільшується кількість рухомого складу. Працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.



❕Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.



↪️Схеми руху тимчасових маршрутів – на kyivcity.gov.ua.



Пропонуємо першочергові рішення для влади Києва, які допомогли б жителям Голосіїва, Деміївки, Феофанії та Теремків краще пережити закриття метро:



👉 1. Організувати виділені смуги для громадського транспорту по вул. Васильківській та Голосіївському проспекті.

👉 2. Домовитися з Патрульною поліцією щодо контролю заїзду приватних авто на виділені смуги.

👉 3. Оптимізувати маршрутну мережу громадського транспорту (зокрема маршруток), адже ряд маршрутів перестають довозити людей до метро.

👉 4. Скасувати зупинку громадського транспрту під час повітряних тривог.

Того, що оголосило КМДА - недостатньо.



👆 Це дозволить підвищити провізну здатність наземного транспорту приблизно у 1,5 рази - з умовних 4 до 6 тисяч пасажирів за годину у одному напрямку. Проте, це звісно не 30 тисяч пасажирів за годину в одному напрямку, як метро.



У Будапешті таку ж за віком (але коротшу) третю лінію метро повністю реконструювали протягом останніх 6 років. І в цей час її дублювали 18-метрові автобуси з інтервалом близько 1 хвилини (більше 100 одиниць), що їздили виділеними смугами.



При цьому на відміну від 100 додаткових автобусів у Київпастрансу немає на них водіїв. І ми вже бачимо як знімають випуски з інших маршрутів.



ГО "Пасажири Києва" вже запропонували першочергово обговорити з експетами питання організації дорожнього руху для збільшення ефективності наземного транспорту на найближчому засіданні Київської майстерні міста у вівторок. Чекаємо відповіді.



Актуальне фото Альони Деньги з переповнених зупинок біля метро "Либідська"



Віктор Брагінській, директор метрополітену і депутат Київради:



Буде проведено геологічне і геодезичне дослідження. Після цього буде повністю вийнято грунт у місцях протікання на глибину 20 метрів до самого тонелю і перевірено відповідність проекту будівництва (гідроізоляція, хімічне закріплення). Результати будуть через 2-3 місяця.



Закриття частини метрополітену впливає на все місто, будьте уважні.



Сьогодні для забезпечення руху автобуса 2М та тролейбуса 43к вже зняли частину рухомого складу з багатьох інших маршрутів міста. Це призвело до збільшення інтервалів на багатьох маршрутах міста, особливо автобусних.



Зменшення кількості автобусів торкнеться і без того перевантажених маршрутів, зокрема вже бачимо, як з маршруту 25 з 6 автобусів 3 вже знято з маршруту та перенаправлено на Теремки.



Така хаотична ситуація цілком очікувана сьогодні в умовах деякого хаосу. Але в наступні дні, не дивлячись на деяку нормалізацію руху, звичної кількості автобусів і тролейбусів на маршрутах у всіх районах Києва чекати теж не варто.



Трошки інсайдерських деталей

Безпосереднє протікання сталося біля пікету 73 в тунелі, що веде у бік центру. Це приблизно на повороті з бульвару Міхновського на проспект Лобановсько під МАФами ДніпроМ і Розетки.



Саме цей тунель будувався немеханізованим щитом(тобто, вручну). Спеціалісти ще під час зведення скаржилися на якість виконання робіт. Зокрема, там була порушена геометрія та було недороблене хімічне закріплення тунелів.



Про ці проблеми знали ще від початку експлуатації, але сильно не афішували. Думали, може пронесе.



"В цьому місці мабуть найгірша збірка тюбінгів на все Київське метро", - ділиться наше джерело.



Вона потонула

Нинішній прорив стався десь через 100 метрів від місця(десь біля 74 пікету), де під час будівництва був утоплений тунелепрохідницький комплекс Wirth "Надія", який рив тунель в бік Теремків. Під час робіт 25 листопада 2008 року стався прорив плавуна і тоді загинуло двоє метробудівників. На місці трагедії у тунелі досі прикріплений вінок.



Щоб відкопати "зламаний" щит, довелося розбирати нещодавно відремонтований пішохідний перехід.



Чи можна було уникнути перекриття метро?

Наші джерела звертають увагу, що сьогоднішня аварія не була неочікуваною. Її можна було б попередити та виправити, якби не система управління в Київському метрополітені, що побудована на страху та замовчуванні.



Спеціалісти метрополітену, які постійно моніторять стан тунелів, розуміли, що рано чи пізно має трапитися така аварія, проте не доносили інформацію до керівництва. Відповідно не виділялися ресурси для виправлення цієї проблеми.



Тим паче, такий досвід у Києва є. Років 60 тому активно почав просідати тунель на перегоні Вокзальна-Політехнічний інститут. Тоді там встановили спеціальну металічну раму, яка досі утримує тунель.



Фото: Місце стикування тюбінгів "Надії" та немеханізованого щита.



Чому так сталося?

За нашої інформації, про нинішню проблему до керівництва метро донесли минулого тижня. Хоча помітні проблеми неслися вже кілька місяців. Після повідомлення - лише на вихідні почали приймати перші заходи для усунення течії.



В понеділок, 4 грудня, виявили, що проблема більша ніж здавалося і потребує глобальних робіт. Десь до середини тижня ця інформація дійшла до керівництва міста, бо стало зрозуміло, що найближчим часом доведеться перекривати рух поїздів.



Проте, сьогодні ситуація погіршилася і було вирішено, що потрібно перекривати рух вже в суботу. Але з початку дня протікання швидко збільшувалося та близько 13 години довелося терміново закривати рух.



Що далі?

Вже офіційно повідомлено, що для ремонту доведеться викопувати тунелі. Добре, що глибина тут невелика - близько 10 метрів. Проте, самі грунти дуже насичені вологою, тому можливо простою заморозкою грунтів буде не обійтися та доведеться з двох боку тунелів будувати стіну в грунті.



Загалом, довід та спеціалісти є, але мешканцям південного-заходу Києва доведеться певний час потерпіти у заторах.



Пасажири Києва



У зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену розпочато досудове розслідування



За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).



08 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.



Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь.



Досудове розслідування - УП в метрополітені ГУНП в місті Києві.



Пресслужба Київської міської прокуратури



Колапс південної третини синьої лінії метро в Києві сьогодні лише вершина айсберга



Місто хронічно недофінансовує утримання інфраструктури, просто "вбиті" автобуси-тролейбуси та криві трамвайні колії є видимою частиною проблеми. Менш видима історія (хоч і дуже серйозна) - катастрофічний стан всіх мостів через Дніпро. І зовсім непублічна історія - проблеми метрополітену.



Це аксіома: інфраструктура потребує не лише затрат на будівництво, а й великих затрат на експлуатацію. Недостатньо збудувати розв'язку чи лінію метро: її треба підтримувати в робочому стані. І саме вартість експлуатації часто настільки суттєвою, що є причиною відмови від деяких проектів.



Але витрати на експлуатацію мають один недолік: їх не видно, значно вигідніше закатувати гроші ремонти доріг.



Уже з'являються голоси, що мовляв то за яника погано метро побудували. Може й так, але якщо якийсь продукт тривалий час працює й колапсує аж через 12 років - це проблема утримання.



Крім цього, є ще один аспект. Останні 25 років місто саме себе підсадило на метро, як на безальтернативний вид транспорту, звівши всі інші види до функції підвозки. Це створило ситуацію, в якій навіть нетривалий колапс в метро перетворюється на проблему міського маштабу. Ну а те, що сталось сьогодні перетвориться на проблему міського масштабу мінімум на 6 місяців.



КМДА оголосила, що запустить величезну кількість автобусів та тролейбусів -дублерів, але вгадайте, звідки буде рухомий склад та водії? В Києві немає надлишку. Правильно, більшість машин на замінники метро заберуть з інших районів, зокрема з Троєщини. Наприклад, тролейбус №50 уже взагалі закрили.



Співзасновник Пасажирів Києва Антон Гаген