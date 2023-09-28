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Як українцям платити податки за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:26
Пропонуємо до обговорення:
З початком повномасштабної агресії росії багато громадян України виїхали за кордон. Водночас, при отриманні доходу за кордоном місцем сплати податків може бути як Україна, так і країна перебування такої фізособи.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:26
*ита и не статья
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