Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу:...

Додано: Сер 13 гру, 2023 15:12
военная служба обязательно засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии ,Кто объяснит зачем уже человеку который имеет пенсионное удостоверение нужен ещё стаж , В соответствии с положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", нетрудоспособные лица - это лица, достигшие установленного этим Законом возраста (60 лет), дающего право на назначение пенсии по возрасту, в том числе на ЛЬГОТНЫХ условиях, и ДОСРОЧНОЙ пенсии, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом Статья 51. Основания пенсионного обеспечения за выслугу лет
Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной трудоспособности или пригодности до НАСТУПЛЕНИЯ ВОЗРАСТА , дающего право на пенсию по возрасту.