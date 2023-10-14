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Мінімальна зарплата в Польщі
зросте на 18%. Скільки...

Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:53

Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2024 року мінімальна заробітна плата у Польщі складе 3222 злотих (29 810 грн грн). Таке підвищення стане рекордним за останні 15 років.

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Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки пропонують українцям
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:53

Поясніть, будь ласка: це українцям пропонують тільки мінімалку, чи мінімалку пропонують тільки українцям? Бо з заголовку незрозуміло.
Gastarbaiter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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