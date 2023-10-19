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Сукупна вартість усіх
українських стартапів — €23,3...

Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:30

Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна вартість усіх українських стартапів оцінюється у €23,3 млрд станом на листопад 2022 року. У 2021-му цей показник був вищим — €27,1 млрд.

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Сукупна вартість усіх українських стартапів — €23,3 млрд. Це на €4 млрд менше, ніж у 2021 році
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:31

У мене стартап. Половина розробників поїхали у Європу, дехто у США планує. А долар, той що реальний на міняйло, майже на гривню за два тижні здувся. 1500 активних стартапів? Це група у телеграм чи сторінка у інсті стартап рахується?
pilivilibillibons
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Модератори: Ірина_, Модератор

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