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БЕБ повідомляє про викриття
компаній відомого...

БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 09:57

БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого...

Пропонуємо до обговорення:
Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанії відомого конвертатора, що надавали послуги з ухилення від податків.

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БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 09:57

Боже яке видатне досягнення, завтра він що десяток нових зареєструє.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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