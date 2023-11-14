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Як зміняться пенсії, мінімальна
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Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:01

Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих параметрів залежить багато податків і зборів, які платять українці, пише портал На пенсії.

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Як зміняться пенсії, мінімальна зарплата, соціальні виплати та збори для українців цього року
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:01

А шо за хрень до 7100 грн. Может быть с 7100 грн?
alex7k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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