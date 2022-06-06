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анонимные кредитные карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:30
Напишіть будь-ласка, чи випускаються в Україні зараз анонімні кредитні картки або картки передплати. Маю на увазі картки, які оформлюються або покупаются без надання доументів, підтверджуючих особистість.
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alik2017
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Додано: Сер 03 січ, 2024 11:37
alik2017 написав:
Напишіть будь-ласка, чи випускаються в Україні зараз анонімні кредитні картки або картки передплати. Маю на увазі картки, які оформлюються або покупаются без надання доументів, підтверджуючих особистість.
Вже, напевно, скільки-то років такого немає для карток передплати, а для кредитних карток це взагалі неможливо
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vovabelokon99
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Додано: Сер 03 січ, 2024 11:40
фидо последнее что было
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:09
vovabelokon99
Дякую.
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alik2017
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