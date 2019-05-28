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платежі картками Payoneer або закордонних банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:59
Чи можливо в Україні оплатити чи отримати переказ на картку Payoneer, Paypal або закордонного банку, якщо переказ зроблять у гривнях?
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alik2017
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