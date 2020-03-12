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Експорт ІТ-послуг з України за
січень-листопад 2023 року...

Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:21

Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року...

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді обсяг експорту ІТ-послуг з України становив $564 млн, що на $35 млн більше, ніж у жовтні. Водночас за 11 місяців року експорт впав на 7,3%, до $6,1 млрд, порівняно з аналогічним показником рік тому.

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Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року впав на 7%
R2
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Цілком очікувано.
Тенденція посилиться з прийняттям нових законів.
Стріляти собі у ногу - завжди боляче. ))
AFed
 
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Не дивно, поки сбу дурника киву ліквідує, у себе під носом гавнянцева не бачить, який знищую базу будь-який економіки, тобто малий бізнес.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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