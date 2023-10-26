У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
Дивися повний текст
Білий дім заявив про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:31
Білий дім заявив про відсутність грошей для нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Білий дім заявив про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:31
Несколько слов из первого же предложения отброшено и получился кликбейтный заголовок. Правда, смысл сильно изменился, но кого это волнует?
|