Шукаю Інвесторів в Свій Проект (потрібно 6.5 мільйона Євро)

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:21
Ищу Инвестора
winrol Доброго времени скажите какая сума вам нужна для вложений?
Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:07
Re: Шукаю інвестора
Шукаю інвестора для відкриття офлайн магазину
Додано: Сер 08 лют, 2023 01:39
Ищу инвестора в ИТ проект
Доброго времени суток!
Ищу инвестора и партнера на долгосрочном сотрудничестве! Для открытие хостинга, а также других ИТ-продуктов.
Имеется опыт в данном направлении - 8 лет.
Весь опыт накапливался работая на готовые компании которые предоставляют - эти услуги.
Набираясь опыта и расширяя кругозор в этом направлении.
Были учтены все моменты, которые часто сталкиваются компании.
Набравшись опыта в этой нише.
Хочу открыть собственный бизнес в этом направлении.
Предоставление людям более 10 услуг.
Автоматической системой и лучшим оборудованием и хорошим ЦОД.
Вся работа будет автоматически выстроена 24/7
Только останется решение вопросов клиентов, которые задают через ТИКЕТ.
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ: РАБОТА РАДИ РАБОТЫ.
Готов взять сумму средств через нотариуса или расписка + процент возврата средств.
Данное направление бизнеса - это постоянный источник доходов.
Каждый месяц получение вырученных средств.
Для инвестора который первый раз сфере хостинга или игровой индустрии, будет интересно взять опыт в данном направлении.
СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЕ: 250 тысяч долларов.
7.4% ежемесячно от суммы 250 тысяч долларов
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА: 18 месяцев + процентом. "Возврат средств может быть раньше.".
Имеется бизнес-план.
Все просчеты и полное ознакомление.
Если интересно и готовы реализовать бизнес в направлении ИТ. Пишите, пожалуйста, в телеграмм crashcoda
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:33
Привет , заинтересовало твое предложение , сам постипенно захожу в эту нишу , есть знание , имею не плохой бюджет , интересуюсь в совместной работе , хочу помимо инвестицей участвовать в процессе тоже .
Если заинтересовало предложение )
artem.osadchyi96@gmail.com
Додано: Чет 10 сер, 2023 15:12
Ищем партнеров для создания и развития проектов
Мы ищем партнера, который разбирается в мире NFT и обладает опытом успешного продвижения готовых коллекций. Если вы являетесь экспертом в создании вирусных маркетинговых кампаний, у вас есть стратегии для привлечения целевой аудитории и умение позиционировать NFT коллекции на платформах и в социальных сетях, то мы хотели бы с вами познакомиться!
Что на данный момент у нас есть: два проекта
Один отрисован и залит на opensea со своей историей . polygon
Второй не издан. со своей историей и целью есть
Ищем партнеров по развитии данных проектов:
Знание и опыт работы с NFT и криптовалютной средой
Навыки продвижения и позиционирования в социальных сетях
Опыт сотрудничества с проектами в сфере NFT (желательно)
Если вы готовы внести значимый вклад в наш проект и помочь его успешному развитию, напишите нам. Мы с нетерпением ждем нового члена команды, который поможет нам достичь новых высот в мире NFT!
Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:15
Шукаю Інвесторів в Свій Проект (потрібно 6.5 мільйона Євро)
Доброго дня ТОВ ECO GENERALS , потребує фінансування ( інвестицій) бізнес- план, фін модель готова по останнім міжнародним вимогам, все можемо показати при зустрічі.
Бізнес -план концепція ферми по відгодівлі, вирощуванню КРС та МРС (племінних биків та баранів) , є багато переговорів та підписані меморандуми по збуту на території України та інших держав світу.
Потрібна Сума - 6.5 мільйона Євро
З Повагою Руслан
Додано: Нед 28 січ, 2024 21:14
Потрібен інвестор
Шановний потенційний інвесторе,
Наразі ми шукаємо фінансову підтримку для нашого проекту і звертаємося до вас з запрошенням стати нашим раннім інвестором. Наша мета - внести інновації в те, що, на наш погляд, є застарілими соціальними медіа, і ми впевнені, що наш продукт має потенціал стати лідером на ринку. Ми плануємо залучити значні інвестиції ще до виходу соціальної мережі на біржу, проте для правильного старту проекту і для забезпечення його максимальної привабливості для великих інвесторів, нам потрібна фінансова підтримка в розмірі 100 000 доларів. Ми пропонуємо вам інвестувати цю суму траншами приблизно по 35 000 доларів із частотою приблизно один раз в місяць-півтора.
Ці інвестиції будуть спрямовані на створення необхідних маркетингових матеріалів, включаючи привабливі презентації, а також інформативні відеоматеріали, які пояснюють роботу нашої платформи. Ми також плануємо розробити демонстраційну платформу, де потенційні клієнти зможуть легко зрозуміти переваги нашого продукту.
Особливістю нашої пропозиції є система траншів та регулярної звітності. Після кожного отриманого траншу ми будемо надавати вам докладний звіт про виконану роботу та досягнуті цілі. Такий підхід забезпечить вас всією необхідною інформацією для прийняття обґрунтованих рішень щодо продовження інвестицій.
В подяку за вашу підтримку ми готові запропонувати вам акції iEVE на суму 400 000 доларів, плюс ексклюзивні умови співпраці та ціни на акції, якщо ви позажелаєте інвестувати в проект у майбутньому більш значущі суми.
Ми впевнені, що ваша участь у проекті не лише збільшить ваш капітал, але й стане приємною та довгостроковою інвестицією.
Ми відкриті для обговорення будь-яких питань і готові надати додаткову інформацію про наш проект. З повагою,
Команда iEVE
Додано: Вів 05 бер, 2024 18:57
Програма фінансування проектів
Програма фінансування проектів. Ми пропонуємо гнучке фінансування для різних проектів ... Ця програма фінансування дозволяє клієнту користуватися низькою виплатою процентної ставки на 2% на рік протягом 2-30 років. Ми можемо схвалити фінансування до 500 000 000,00 доларів США або більше залежно від типу бізнесу. Відповідь нам наступною електронною поштою: medallionfinancing@gmail.com
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:07
Проекти
Доброго дня в мене є багато проектів по Україні! З різними сумами інвестицій! Ви Інвестор?rusak2222
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